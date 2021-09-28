Голова Комісії з цінних паперів США виступив за державне регулювання криптовалютного ринку

Про це повідомляє НВ.



"Існують торгові майданчики і кредитні центри, де вони об'єднуються, і в них не просто десятки, а сотні і іноді навість тисячі токенів. Це нічим хорошим не закінчиться, якщо залишиться поза регулюванням", - цитує видання слова Генслера.



У виданні зазначили, що раніше він назива криптовалюти "Диким Заходом" і давав зрозуміти, що виступає за посилення нагляду за крипторинками.

Нагадаємо, на минулому тижні центральний банк Китаю оголосив незаконними всі криптовалютні операції для уникнення ризиків, пов'язаних з ними.