Голова комунікацій Укрексімбанку Пікалов отримав підозру у справі нападу на журналістів

Про це Гордієнко повідомила під час пресконференції, передає Еспресо.TV.



"Вчора для здійснення процесуальних дій, вручення безпосередньо підозри або встановлення місцезнаходження, працівни Голосіївського відділу прокуратури приходили в банк, зустрічалися зі мною, головою наглядової ради, з виконуючим обов'язки. Наскільки я розумію з цієї зустрічі, я сама документи не бачила, друга підозра - пану Пікалову", - сказала Гордієнко.

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