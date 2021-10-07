Голова комунікацій Укрексімбанку Пікалов отримав підозру у справі нападу на журналістів
За словами голови наглядової ради Укрексімбанку Оляни Гордієнко, другу підозру у справі нападу на журналістів під час інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером отримав голова комунікацій банку Володимир Пікалов
Про це Гордієнко повідомила під час пресконференції, передає Еспресо.TV.
"Вчора для здійснення процесуальних дій, вручення безпосередньо підозри або встановлення місцезнаходження, працівни Голосіївського відділу прокуратури приходили в банк, зустрічалися зі мною, головою наглядової ради, з виконуючим обов'язки. Наскільки я розумію з цієї зустрічі, я сама документи не бачила, друга підозра - пану Пікалову", - сказала Гордієнко.
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