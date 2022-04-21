Голова МЗС доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України
Голова МЗС Дмитро Кулеба дав доручення, щоб зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України
Про це він написав у Twitter.
"Чимало громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Сьогодні доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України. Працюємо з Мінцифрою, щоб з часом документ генерувався і в Дії. Інші рішення теж готуємо", - сказав Кулеба.
- Нагадаємо, Кулеба закликав Росію прислухатися до ідеї генсека ООН про Великоднє перемир'я
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