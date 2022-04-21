Голова МЗС доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України

Про це він написав у Twitter.

"Чимало громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Сьогодні доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України. Працюємо з Мінцифрою, щоб з часом документ генерувався і в Дії. Інші рішення теж готуємо", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба закликав Росію прислухатися до ідеї генсека ООН про Великоднє перемир'я

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