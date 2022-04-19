Про це міністр закордонних справ України написав у Twitter.



"Вона (Росія. - Ред.) повинна припинити війну проти України або принаймні дозволити гуманітарну паузу. Нагадаю, у цій війні лише один агресор і загарбник: Росія. Україна завжди була і залишається готовою шукати миру", – написав Кулеба.

Нагадаємо, Генсек ООН закликав встановити передвеликодній чотириденний "режим тиші" й відкрити гуманітарні коридори.