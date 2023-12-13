Голова МЗС Ірану назвав Україну "чорним ринком", де бойовики отримують зброю. У Києві відреагували

Про це інформує українське МЗС.

У відомстві розповіли, що під час онлайн-виступу на Дохійському форумі 11 грудня 2023 року міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян підтвердив надання "всілякого роду підтримки в минулому" ХАМАСу, Хезболлі та Ісламському джихаду, стверджуючи, що це нібито відповідало нормам міжнародного права. Водночас він заявив, що "одним із чорних ринків, з якого вони можуть отримати зброю, є Україна".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що відкидають ці звинувачення, оскільки вони не відповідають дійсності. У МЗС нагадали, що в Україні діють прозорі механізми моніторингу отримання та використання озброєння, отриманого від міжнародних партнерів.

"Лицемірність згаданої заяви стає ще більш очевидною, якщо врахувати підтверджені прямі поставки Іраном дронів Росії, які вже давно доведені реальними доказами та фактами, які Іран не хоче ані сприймати, ані бачити, попри їх абсолютну очевидність та безсумнівність", - наголосили у МЗС.