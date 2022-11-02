Голова МЗС Іспанії передав Україні 30 машин швидкої допомоги
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес 2 листопада прибув до Києва і передав Україні 30 машин швидкої допомоги
Про це CNN повідомили в пресслужбі МЗС Іспанії.
Зазначається, що візит міністра до України був неоголошеним, уранці 2 листопада він прибув до Києва потягом із польського Пшемишля.
Пожертвувані автомобілі швидкої допомоги обладнані, зокрема, для обслуговування вагітних жінок.
Альбарес відвідає регіони, які постраждали від останніх ракетних обстрілів російської армії, і вшанує пам'ять загиблих на війні українців. Також очікується зустріч голови МЗС Іспанії з його українським колегою Дмитром Кулебою та з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
- 1 листопада до Києва прибула заступниця держсекретаря США Карен Донфрід.
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