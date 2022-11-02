Про це CNN повідомили в пресслужбі МЗС Іспанії.

Зазначається, що візит міністра до України був неоголошеним, уранці 2 листопада він прибув до Києва потягом із польського Пшемишля.

Пожертвувані автомобілі швидкої допомоги обладнані, зокрема, для обслуговування вагітних жінок.

Альбарес відвідає регіони, які постраждали від останніх ракетних обстрілів російської армії, і вшанує пам'ять загиблих на війні українців. Також очікується зустріч голови МЗС Іспанії з його українським колегою Дмитром Кулебою та з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

1 листопада до Києва прибула заступниця держсекретаря США Карен Донфрід.

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