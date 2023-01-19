Про це Кулеба повідомив 19 січня у Twitter.

"У нашому першому дзвінку Елі Коен і я обговорили співпрацю в рамках міжнародних організацій, способи протидії загальним загрозам безпеці. Міністр Коен засудив російську агресію проти України, підтвердив плани Ізраїлю щодо нарощування гуманітарної допомоги та сприяння в інших сферах", — розповів очільник зовнішньополітичного відомства України.

18 січня міністр оборони Резніков казав, що Україна намагається переконати Ізраїль облишити політику нейтральності в умовах російсько-української війни й розпочати співпрацю, однак поки що безуспішно.

13 січня стало відомо, що Ізраїль погодився передати Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони, які допоможуть у війні проти Росії.

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