Голова МЗС Ізраїлю Коен пообіцяв Кулебі нарощувати гуманітарну допомогу Україні
Голова МЗС України Дмитро Кулеба поспілкувався телефоном зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном, зокрема щодо нарощування гуманітарної допомоги нашій країні
Про це Кулеба повідомив 19 січня у Twitter.
"У нашому першому дзвінку Елі Коен і я обговорили співпрацю в рамках міжнародних організацій, способи протидії загальним загрозам безпеці. Міністр Коен засудив російську агресію проти України, підтвердив плани Ізраїлю щодо нарощування гуманітарної допомоги та сприяння в інших сферах", — розповів очільник зовнішньополітичного відомства України.
- 18 січня міністр оборони Резніков казав, що Україна намагається переконати Ізраїль облишити політику нейтральності в умовах російсько-української війни й розпочати співпрацю, однак поки що безуспішно.
- 13 січня стало відомо, що Ізраїль погодився передати Україні технології розумного оповіщення про ракети та дрони, які допоможуть у війні проти Росії.
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