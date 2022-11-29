Таку думку висловив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Daily Sabah.

"Так чи інакше, ця війна закінчиться за столом. Ми не думаємо, що вона закінчиться військовими досягненнями на землі. Існує ризик, що війна може тривати десятиліттями", - сказав він.

Чавушоглу зазначив, у порівнянні з березнем, коли в Стамбулі відбулася остання переговорна зустріч делегацій України та Росії за посередництва Туреччини, виникли "нові реальності в нових умовах". Він додав, що ситуація стала складнішою, але "ми не повинні втрачати надію".

За його словами, навесні сторони нібито "були дуже близькі до припинення вогню. Але потім втрутилися чарівні руки, і ми побачили, як сторони відійшли від столу".

Президент Туреччини Реджеп Ердоган "побачив" у реалізації зернової ініціативи можливість завершення війни в Україні шляхом перемовин.

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