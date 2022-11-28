Про це він сказав у понеділок на 38-му засіданні Постійного комітету з економічного та торговельного співробітництва (İSEDAK) Організації ісламського співробітництва, передає Anadolu.

При цьому вторгнення Росії до України турецький лідер назвав "розбіжностями".

"Зернова угода" та обмін полоненими між РФ та Україною довели можливість дипломатичного врегулювання розбіжностей", - наголосив Ердоган.

Він зазначив, що завдяки "зерновій угоді" став можливим експорт понад 11 млн тонн агропродукції з портів Великої Одеси. Політик висловив сподівання, що продовження "зернової угоди" на 120 днів допоможе жителям африканських країн подолати проблеми у продовольчій сфері.

"Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.

Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

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