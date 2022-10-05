Голова оборонного комітету держдуми РФ звинуватив міноборони Росії у брехні щодо війни в Україні
Потрібно перестати брехати про військову операцію, наводити неправдиві дані, адже це може викликати втрату довіри народу
Потрібно перестати брехати про військову операцію, наводити неправдиві дані, адже це може викликати втрату довіри народу
Таку думку висловив голова комітету держдуми з оборони, генерал-полковник Андрій Картаполов, повідомляє РБК.
"Треба перестати брехати. Ми неодноразово про це говорили <...>. Але якось не доходить до окремих керівників", - сказав він.
Картаполов зазначив, що зведення Міноборони не змінюються і фактично не містять правди про ситуацію на фронті в Україні.
"Знищили десятки снарядів, вразили 50 об'єктів, знищили сотні нацистів... І все. Ну, а народ знає... У нас народ не дурний. Він бачить, що його не сприймають, він бачить, що йому не хочуть говорити не всю правду, а навіть її частину. Це може призвести до втрати кредиту довіри", – попередив голова думського комітету.
Відзначимо, що до обрання депутатом Картаполов був заступником Сергія Шойгу у міністерстві оборони.
- Нагадаємо, вчора, 5 жовтня, міноборони РФ таки визнало значні успіхи ЗСУ на Харківщині та Херсонщині
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.93
-
EUR
Купівля 38.9Продаж 40.13
- Актуальне
- Важливе