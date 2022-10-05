Потрібно перестати брехати про військову операцію, наводити неправдиві дані, адже це може викликати втрату довіри народу

Таку думку висловив голова комітету держдуми з оборони, генерал-полковник Андрій Картаполов, повідомляє РБК.

"Треба перестати брехати. Ми неодноразово про це говорили <...>. Але якось не доходить до окремих керівників", - сказав він.

Картаполов зазначив, що зведення Міноборони не змінюються і фактично не містять правди про ситуацію на фронті в Україні.

"Знищили десятки снарядів, вразили 50 об'єктів, знищили сотні нацистів... І все. Ну, а народ знає... У нас народ не дурний. Він бачить, що його не сприймають, він бачить, що йому не хочуть говорити не всю правду, а навіть її частину. Це може призвести до втрати кредиту довіри", – попередив голова думського комітету.

Відзначимо, що до обрання депутатом Картаполов був заступником Сергія Шойгу у міністерстві оборони.

Нагадаємо, вчора, 5 жовтня, міноборони РФ таки визнало значні успіхи ЗСУ на Харківщині та Херсонщині

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