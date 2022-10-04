Міноборони РФ визнало значні успіхи ЗСУ на Харківщині та Херсонщині

Про це написав телеграм-канал Агентство. Новини, аналізуючи карти міноборони РФ

Міноборони Росії в брифінгу 4 жовтня показало карту бойових дій в Україні, з якої можна зробити висновок про вихід російської армії майже з усієї території Харківської області, яка залишалася під контролем Москви після масштабного відступу на початку вересня. Крім того, військове відомство визнало великий відступ на північ від Херсонщини.

Ще напередодні на продемонстрованих під час щоденного брифінгу картах Міноборони як контрольована Росією вказувалася майже вся територія Харківської області на східних берегах річок Оскол та Сіверський Донець. Згідно з опублікованою у вівторок картою, російська армія вже контролює лише невелику ділянку регіону на північний схід від Дворічного у бік російського кордону.

Відступ у північній частині Херсонської області, зафіксований на картах Міноборони, виявився суттєвішим, ніж на картах незалежних спостерігачів та проросійських військових блогерів. Напередодні на карті лінія фронту проходила в районі поселень Давидів Брід, Добрянка та Золота Балка. У вівторок Міноборони показало, що під контролем російської армії перебуває територія приблизно до лінії між Давидовим Бродом та Дудчанами. Таким чином лінія фронту у регіоні змістилася на південь приблизно на 30 кілометрів.

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня стало відомо про звільнення Давидового Броду та Великої Олександрівки на Херсонщині. На Харківщині ЗСУ звільнили села Борівська Андріївка та Богуславка.

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