Голова Одеської ОВА звільнив Олега Муратова з посади заступника

Про це Максим Марченко написав у телеграмі.

"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка № 6/К-2023 від 10.01.2023 звільнено Муратова Олега Михайловича з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації 10 січня 2023 року", - написав голова Одеської ОВА.

Відомо, що 5 січня Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. За даними СБУ, він просив хабар $35 тис. у підлеглого за уникнення кримінальної відповідальності. Чиновника затримали в будівлі облдержадміністрації під час передачі отриманих грошей своєму водію.

Затриманому Олегу Муратову оголосили підозру за заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Суспільне писало, що в залі Приморського суду, де 5 січня Муратову обирали міру запобіжного заходу, заступник голови Одеської ОВА заперечив звинувачення у хабарництві та вимагав негайного звільнення з-під варти.

9 січня Муратов вийшов зі слідчого ізолятора під заставу в розмірі 3 мільйони 220 тис. 800 гривень. Адвокат підозрюваного Вадим Оксюта розповів, що заставу за заступника голови Одеської ОВА сплатили 10 фізичних осіб, які внесли різні суми.

"Заставу сплачено не Муратовим, а сплачено десятьма фізичними особами у різних розмірах. У мене немає таких повноважень - говорити, хто саме допоміг збирати, оголошувати персональні дані таких осіб", - сказав адвокат Суспільному.

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