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Голова Пентагону Остін розповів про канали зв'язку з РФ та розмову із Шойгу

17 листопада, 2023 п'ятниця
05:38
Світ Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про необхідність підтримувати канали зв'язку із Росією навіть після її повномасштабного вторгнення в Україну

Про це повідомляє сайт Пентагону

Остін назвав важливим рішення підтримувати канали зв'язку між військовими США та Китаю за підсумками зустрічі президента Сполучених Штатів Джо Байдена з лідером КНР Сі Цзіньпіном 16 листопада у Сан-Франциско. Він наголосив, що Вашингтон намагається підтримувати контакти навіть з Москвою після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та загадав про свою розмову з російським міністром оборони Сергієм Шойгу.  

"Ми повинні мати можливість розмовляти з друзями, але ми повинні й мати здатність розмовляти з противниками. Важливо, щоб ці канали були відкриті. Навіть у розпал усього того, що сталося з Росією та Україною, я мав можливість взяти слухавку та поговорити з міністром оборони Росії. І я думаю, що це критично важливий потенціал, який ми повинні підтримувати, щоб впоратися з кризою в майбутньому", - сказав Остін. 

Востаннє про розмову Остіна та Шойгу повідомлялося у березні 2023 року. Тоді міністри обговорили інцидент зі збиттям росіянами американського БПЛА у Чорному морі. Того ж місяця відбулися телефонні переговори начальника генштабу РФ Валерія Герасимова та тодішнього очільника комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі.

Збиття MQ-9 Reaper над Чорним морем

14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.

Російський посол у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".

15 березня у Білому домі заявили, що інцидент із безпілотником не завадить США здійснювати польоти над Чорним морем.

У Кремлі були обізнані щодо атаки на американський військовий дрон - агресивні дії російських винищувачів були завчасно погоджені керівництвом. 

16 березня міністерство оборони США оприлюднило відео зіткнення російського Су-27 з американським дроном MQ-9 над Чорним морем у вівторок.

Згодом координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що переслідування російським пілотом американського безпілотника було свідомою та агресивною дією.

Росія
Пентагон
Війна з Росією
Сергій Шойгу
Валерій Герасимов
США
Ллойд Остін
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