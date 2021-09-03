Голова податкової розповів деталі законопроєкту про оподаткування доходів сумнівного походження

Про це в.о. голови Державної податкової служби Євген Олейніков розповів в інтерв'ю Бізнес.Цензор.



Так, за словами Олейнікова, пропонується, щоб перевірці підлягали суми більше 100 тис. грн.



"Йдеться дійсно про великі відчутні витрати. Не там, де вони здійснюються в режимі поточного споживання, а там, де купуються дорогі речі, об'єкти нерухомості тощо. Де ми розуміємо, що дійсно є велике джерело незадекларованого доходу. Непрямі методи будуть про це, а не про те, що завтра кожен має прозвітувати на скільки тисяч він перевищив офіційні доходи", - пояснив Олейніков, додавши, що нераціонально буде використовувати час державних службовців на виявленні правопорушень на декілька тисяч гривень.



Відповідаючи на питання про механізм такого контролю витрат громадян, голова податкової зазначив, що наразі є позитивний досвід, який використовується в системі електронного декларування для держслужбовців.



"Ми просто порівнюємо суму доходів з видатками. Якщо вони не збігаються, то бажано пояснити чому", - сказав він.



Крім того, він зазначив, що реєстр декларацій фізичних осіб буде закритим, наразі ж така інформація розкривається винятково у судовому порядку. За словами Олейнікова, це є принциповою позицією податкової служби, оскільки пряма норма Податкового кодексу передбачає право платника податків на нерозголошення без письмової згоди контролюючими органами та посадовцями відомостей, що містять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю і які стали відомими під час виконання посадовцями службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законом.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві фінансів пояснили, як стягуватимуть з українців податок з доходів сумнівного походження.

Законопроєкт про непрямі методи визначення доходів Міністерство фінансів може представити до кінця року.