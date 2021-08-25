Мінфін може представити законопроєкт про оподаткування доходів сумнівного походження до кінця року

Про це міністр фінансів повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".



"Про непрямі методи ми поки що не говоримо, оскільки тільки-но почали розробляти законопроєкт", - цитує агентство слова Марченка.



Міністр зазначив, що це документ може з'явитися до кінця 2021 року.



"Ми прихильники саме цієї моделі. Це питання дискусійне. Багато хто не підтримує непрямих методів визначення доходів, боїться фіскального тиску, ще чогось. Для мене це нормальна історія - коли податкова може оцінити після декларування приросту статків будь-кого", - пояснив Марченко.



Він також зазначив, що впровадження непрямих методів виявлення доходів було основною умовою Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо старту системи добровільного декларування доходів.



Марченко додав, що МВФ мав зауваження щодо закону про добровільне декларування, зокрема щодо порядку його застосування. Основною умовою МВФ є також застосування непрямих методів контролю.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві фінансів пояснили, як стягуватимуть з українців податок з доходів сумнівного походження.