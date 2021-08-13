У Мінфіні пояснили, як стягуватимуть з українців податок з доходів сумнівного походження

Про це пише Економічна правда.



Згідно з повідомленням, у Мінфіні підтвердили, що готують законопроєкт, який впровадить механізм оподаткування тих доходів українців, джерела надходження яких вони не зможуть пояснити. Відповідно до документу, податківцям планується надати повноваження здійснювати так звані "непрямі методи контролю" за доходами громадян.



Зазначається, що у разі ухвалення законопроєкту, податкова отримає повноваження зіставляти реальний спосіб життя фізичних осіб із наявною інформацією щодо отриманих ними доходів та сплачених з цих доходів податків.



Так, якщо офіційно особа отримує мінімальну зарплату, але купляє дороге авто, Податкова перевірить походження грошей на цю покупку. Якщо особа не зможе пояснити, звідки в неї ці гроші, її змусять заплатити податок із суми, яку вона витратила на купівлю.



У Мінфіні зазначили, що очікують збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Ці податки сплачуватимуться за звичайною ставкою - 18% та 1,5% відповідно. У разі ухвалення законопроєкту податкова перевірятиме всіх осіб, незалежно від їх статків.



"Норми закону будуть поширюватись на всіх фізичних осіб - платників податку", - пояснили у відомстві.



За інформацією видання, необхідність у розробці такого законопроєкту прописана у законі про податкову амністію, який Верховна Рада ухвалила у червні 2021 року.

У прикінцевих положеннях до закону про амністію Рада дає доручення Кабінету міністрів протягом 9 місяців з дня набуття чинності закону розробити законопроєкти, якими посилюватиметься контроль за доходами громадян.