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Голова російської СЗР Наришкін обмовився, що підтримує включення ОРДЛО до складу РФ, Путін відповів, що це питання не розглядають

21 лютого, 2022 понедiлок
17:34
війна з Росією Сергій Наришкін

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін сказав, що підтримує входження в склад РФ "ЛНР" та "ДНР"

Про це він сказав під час засідання Радбезу РФ, передає Еспресо.TV.

"Я підтримую пропозицію про входження "Л/ДНР" у склад Російської Федерації", - сказав Наришкін.

Президент РФ Володимир Путін на це йому відповів: "Ми це не обговорюємо. Ми говоримо про визнання їх незалежності чи ні".

Наришкін виправився: "Я підтримую рішення про визнання незалежності".

  • 15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".
  • Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією означатиме для Києва вихід Москви із Мінських угод.
  • Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що Україні не потрібні території ОРДЛО.
  • Президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення про визнання "державності" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" буде прийнято 21 лютого.

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Сергій Наришкін
"ЛНР"
"ДНР"
Володимир Путін
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