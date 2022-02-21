Голова російської СЗР Наришкін обмовився, що підтримує включення ОРДЛО до складу РФ, Путін відповів, що це питання не розглядають

Про це він сказав під час засідання Радбезу РФ, передає Еспресо.TV.



"Я підтримую пропозицію про входження "Л/ДНР" у склад Російської Федерації", - сказав Наришкін.



Президент РФ Володимир Путін на це йому відповів: "Ми це не обговорюємо. Ми говоримо про визнання їх незалежності чи ні".



Наришкін виправився: "Я підтримую рішення про визнання незалежності".

15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією означатиме для Києва вихід Москви із Мінських угод.

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що Україні не потрібні території ОРДЛО.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення про визнання "державності" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" буде прийнято 21 лютого.