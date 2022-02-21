Голова російської СЗР Наришкін обмовився, що підтримує включення ОРДЛО до складу РФ, Путін відповів, що це питання не розглядають
Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін сказав, що підтримує входження в склад РФ "ЛНР" та "ДНР"
Про це він сказав під час засідання Радбезу РФ, передає Еспресо.TV.
"Я підтримую пропозицію про входження "Л/ДНР" у склад Російської Федерації", - сказав Наришкін.
Президент РФ Володимир Путін на це йому відповів: "Ми це не обговорюємо. Ми говоримо про визнання їх незалежності чи ні".
Наришкін виправився: "Я підтримую рішення про визнання незалежності".
- 15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією означатиме для Києва вихід Москви із Мінських угод.
- Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що Україні не потрібні території ОРДЛО.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення про визнання "державності" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" буде прийнято 21 лютого.
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