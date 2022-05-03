Голова української розвідки щодо можливості приєднання "Л/ДНР" до Росії: Путін перебуває на роздоріжжі

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав у інтерв’ю НВ.

"Зараз вони ще на роздоріжжі. Тобто не вони, а він - президент РФ, – там одна людина вирішує. Він не прийняв остаточного рішення, чи намагатися йому прийняти так званий Донбас у склад росії, чи лишати його якоюсь третьою територією", - наголосив він.

За його словами, Росії "потрібен увесь Донбас", аби номінально сказати, що "народ Донбасу обрав свій шлях".

"Бо навіть для хворого розуму буде нелегітимно, коли одна частина Донбасу під контролем поки що у них, а інша - ні", -зауважив Буданов.

Також очільник української розвідки ствердно відповів на запитання, чи має намір Росія влаштувати голод на Херсонщині, звідки російські війська вивозять зерно, сільськогосподарську техніку.

"Авжеж. Вони спробують зробити демографічну кризу, а потім – гуманітарну. Тільки в такому випадку вони зможуть упоратися з більшістю населення. Дуже легко маніпулювати настроями населення, коли в людей забрати усе, а потім пропонувати гуманітарну допомогу. Щоб не витрачати мільйони, вони будуть витрачати копійки, даючи крихту хліба", – сказав він.



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