Голова Запорізької РДА Олег Буряк шукає команду перемовників для звільнення сина з полону окупантів
Голова Запорізької РДА Олег Буряк переконаний, що повинен отримати підтримку у визволенні сина: це перший офіційний випадок, коли 16-річна дитина перебуває у в’язниці, в полоні російських окупантів
Про це голова Запорізької РДА сказав в етері Еспресо.
"Я комунікував з багатьма офіційними представниками України, у всіх ця ситуація на контролі й все. А тут необхідна щоденна робота над звільнення мого сина. На жаль, я не маю команди спеціалістів для цього серйозного, складного перемовного процесу", – розповів він.
Також Буряк додав, що команда фахівців для перемовин може врятувати його сина, адже це значно підсилить позицію у перемовинах зі сторони голови Запорізької РДА.
"Потрібна команда спеціалістів, з якими б я займався щодня. Або мені б зазначили завдання та напрямок руху у переговорах. Бо зараз я займаюсь аматорством: я сам веду перемовини з окупантами. Ті умови, які вони ставлять, я не можу виконати. І без підтримки фахівців й влади я не можу це здійснити", – наголосив він.
Буряк зазначив, що знає, де саме перебуває його син, також голова Запорізької РДА має слабкий, проте канал комунікації з окупантами, які забрали хлопця. Проте Буряк наголошує, що перемовини з ними не дають жодних результатів.
"Я знаю, де є мій син. У мене є дуже тонкий канал діалогу з тією стороною. На жаль, у цих перемовинах не просунулись ні на крок. І, на жаль, я не відчуваю підтримки у визволенні сина. А це єдиний офіційний випадок, коли 16-річну дитину тримають в полоні, у в’язниці", – підсумував голова Запорізької РДА.
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