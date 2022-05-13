Кількість поранених унаслідок повномасштабного вторгнення РФ дітей в Україні зросла до 420
За час повномасштабної війни РФ проти України загинуло 226 дітей, іще 420 зазнали поранень
Про це в телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
"Більше ніж 646 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 13 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 226. Зросла кількість поранених - 420", - зазначили ювенальні прокурори.
Цифри не остаточні, адже їх продовжуть з'ясовувати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.
Зокрема, 12 травня росіяни здійснили обстріл біля Добрянки Бериславського району Херсонської області та поранили 9-річного хлопчика.
Також 12 травня поблизу Кар'єрного Бериславського району Херсонщини вони з "градів" обстріляли колону цивільних автомобілів, яка виїжджала з окупованої території, та поранили 10-річну дитину.
Стало відомо, що 10 березня через обстріл Маріуполя 17-річна дівчина зазнала поранень.
"Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1721 заклад освіти. При цьому 139 з них зруйновано повністю", - додали ювенальні прокурори.
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