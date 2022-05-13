Про це в телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.

"Більше ніж 646 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 13 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 226. Зросла кількість поранених - 420", - зазначили ювенальні прокурори.

Цифри не остаточні, адже їх продовжуть з'ясовувати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, 12 травня росіяни здійснили обстріл біля Добрянки Бериславського району Херсонської області та поранили 9-річного хлопчика.

Також 12 травня поблизу Кар'єрного Бериславського району Херсонщини вони з "градів" обстріляли колону цивільних автомобілів, яка виїжджала з окупованої території, та поранили 10-річну дитину.

Стало відомо, що 10 березня через обстріл Маріуполя 17-річна дівчина зазнала поранень.

"Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1721 заклад освіти. При цьому 139 з них зруйновано повністю", - додали ювенальні прокурори.

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