Про це інформує Національне антикорупційне бюро.

"НАБУ і САП повідомили про підозру голові Державної судової адміністрації, викритому на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства", - йдеться в заяві.

За даними слідства, Сальніков 5 березня 2023 року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. доларів. З них 5 тис. він повинен був передати суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь цього підприємства. Ще 2 тис. доларів він залишив би собі за посередницькі послуги.

Також голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду. Зокрема він хотів залучити до цього його колишнього голову Всеволода Князєва. Однак після викриття останнього на отриманні хабаря поведінка Сальнікова різко змінилася: він почав ухилятися і не хотів повертати отримані ним гроші.

Застереження. Відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.