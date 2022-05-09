Голові Євроради Мішелю довелося ховатися від російського авіаудару в бомбосховищі, - Шмигаль
Під час візиту до Одеси очільник Європейської ради Шарль Мішель ховався в бомбосховищі через повітряну тривогу
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.
"Офіційна частина нашої зустрічі була сьогодні перервана повітряним нальотом і ракетами, випущеними агресором поблизу Одеси . Використали кожну хвилину в бомбосховищі для координації спільних дій: як зупинити Росію та відбудувати Україну. Вдячний за візит справжнього друга України", - написав він.
- Президент Європейської ради Шарль Мішель 9 травня відвідав місто Одесу, а також провів зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
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