Голові Євроради Мішелю довелося ховатися від російського авіаудару в бомбосховищі, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Twitter.

"Офіційна частина нашої зустрічі була сьогодні перервана повітряним нальотом і ракетами, випущеними агресором поблизу Одеси . Використали кожну хвилину в бомбосховищі для координації спільних дій: як зупинити Росію та відбудувати Україну. Вдячний за візит справжнього друга України", - написав він.

Президент Європейської ради Шарль Мішель 9 травня відвідав місто Одесу, а також провів зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.