Гольовий пас Малиновського допоміг "Аталанті" перемогти команду Коваленка в чемпіонаті Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Малиновський вийшов у стартовому складі "Аталанти" та на 16-й хвилині зробив гольовий пас на Луїса Муріеля. На початку другого тайму український півзахисник заробив жовту картку, а на 59-й хвилині був замінений.

Коваленко вступив у гру на 68-й хвилині з лави запасних за рахунку 1:1. Його одноклубники відігралися на 30-й хвилині зусиллями Даніеле Верде.

"Аталанта" вийшла вперед на 73-й хвилині завдяки голу Берата Дьїмсіті. Остаточний рахунок на 87-й хвилині встановив Маріо Пашалич.

"Аталанта" перемогла 3:1, набрала 59 очок та займає в турнірній таблиці сьому позицію. "Спеція" з 33 пунктами - 16-та.

Чемпіонат Італії

36-й тур

8 травня

"Спеція" - "Аталанта" 1:3

Голи: Верде, 30 - Муріель, 16, Дьїмсіті, 73, Пашалич, 87

4 травня стало відомо, що колишній головний тренер збірної України та "Дженоа" Андрій Шевченко може стати президентом італійської "Пескари".

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