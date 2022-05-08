Гольовий пас Малиновського допоміг "Аталанті" перемогти команду Коваленка в чемпіонаті Італії
Український футболіст "Аталанти" Руслан Малиновський віддав результативну передачу в матчі Серії A проти "Спеції", за яку виступає його співвітчизник - Віктор Коваленко
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Малиновський вийшов у стартовому складі "Аталанти" та на 16-й хвилині зробив гольовий пас на Луїса Муріеля. На початку другого тайму український півзахисник заробив жовту картку, а на 59-й хвилині був замінений.
Коваленко вступив у гру на 68-й хвилині з лави запасних за рахунку 1:1. Його одноклубники відігралися на 30-й хвилині зусиллями Даніеле Верде.
"Аталанта" вийшла вперед на 73-й хвилині завдяки голу Берата Дьїмсіті. Остаточний рахунок на 87-й хвилині встановив Маріо Пашалич.
"Аталанта" перемогла 3:1, набрала 59 очок та займає в турнірній таблиці сьому позицію. "Спеція" з 33 пунктами - 16-та.
Чемпіонат Італії
36-й тур
8 травня
"Спеція" - "Аталанта" 1:3
Голи: Верде, 30 - Муріель, 16, Дьїмсіті, 73, Пашалич, 87
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