Головна мета проєкту "Сковорода. Квіти екстазу" показати аристократизм філософа, - сценарист Дереш

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні історики вже встановили, що Григорій Сковорода був родом із заможної родини. Він мав чудову освіту та знав до 10 іноземних мов. Сковорода вільно володів грецькою та латиною й не тільки говорив, а й писав цими мовами. Крім того, він був людиною, яка не цуралась певної вишуканості в житті. Григорій Сковорода любив смачні вина та сири, проте найперше він був справжнім аристократом духу", - пояснив Дереш.

Сценарист назвав одну із головну мету проєкту "Сковорода. Квіти Екстазу"

"Однією з головних задач нашого фільму полягає в тому, щоб показати звідки народжується аристократизм Григорія Сковороди. Зокрема, аристократизм, який поєднується не з пихою, а з тим, що він мав якесь особливе народження. Аристократизм духу, який супроводжується глибоким смиренням. Учень Сковороди Михайло Ковалинський відмічав, що філософ був дуже простим у спілкуванні й доступним до хороших людей" - додав він.

