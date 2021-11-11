Головна проблема опалювального сезону в Україні - розбалансування енергетичної системи, - Рябцев
Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев вважає, що головною проблемою на енергетичному ринку України є розбалансування енергетичної истеми країни, а не нестача палива
Таку думку він висловив в ефірі програми “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV
“Проблема полягає в балансуванні енергетичної системи. Оскільки, на жаль, безвідповідальні політики та ті, хто зовсім не розуміє що таке теплова, чи атомна генерація, відкрили можливість для так званих інвесторів розбалансувати енергетичну систему України. Зараз в системі не вистачає двох ГВт високоманеврових потужностей та двох ГВт акумулюючих. Навіть запровадження одного блоку на гідроакумулюючих станціях цю проблему не вирішило і не вирішить в майбутньому.” - пояснив Рябцев
Експерт також зауважив, що надійність об'єднаної енергетичної системи України зменшується і саме через це Україна змушена використовувати перетоки електроенергії з Білорусі.
“Друга проблема - це прив’язка внутрішніх цін на енергоносії до зовнішніх спекулятивних індикаторів. Україна єдина країна в Європі, де ціни на газ визначаються десь на європейському газовому хабі. Влада ж не зацікавлена в тому, щоб змінити формулу розрахунку ціни. Все навпаки, влада зацікавлена в тому, щоб ціни на газ, які видобувається в Україні прив’язані до навіть не до цін видобутку газу в інших країнах, вони прив'язані до спекулятивних котирувань. Наш газ зараз продається бюджетним організаціям за 30-50 за куб. Такого не може бути.” - додав Рябцев
На думку Рябцева, проблема полягає не в нестачі палива, а в недоступності палива для великої кількості споживачів. За словами експерта, це стосується і великих підприємств, оскільки вони не можуть купувати газ такими цінами.
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