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"Головне - прибрати демотивуючий фактор": керівник рекрутингової компанії Грезєв про мобілізацію

18 грудня, 2023 понедiлок
19:17
Війна з Росією Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові

Керівник рекрутингової компанії Lobby X Владислав Грезєв вважає, що модернізація армії й робота над прогалинами в системі ЗСУ, які існували ще до повномасштабного вторгнення РФ, допоможе покращити ефективність мобілізаційних заходів

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Я думаю, що в питанні мобілізації, краще направити зусилля для того, щоб прибрати фактор демотивації. Є певні аспекти, які зупиняють людей і демотивують йти до війська. Втім багато цивільних громадян чудово усвідомлюють важливість і це є мотиваційною частиною, це екзистенційне виживання нашої країни. Тому мотивувати захищати ці цінності, звісно, важливо, але мені здається, що сьогодні ми повинні краще працювати над модернізацією армії й виправляти прогалини, які існували ще до повномасштабного вторгнення РФ", - пояснив Грезєв

За словами Грезєва, виправити всі проблеми в системі ЗСУ за короткий проміжок часу неможливо

"Хочу нагадати, що ми воюємо проти другої армії світу, в усякому разі вона такою вважалась до вторгнення. Для нас розв'язати всі проблеми впродовж війни з Росією за ці два роки - складне завдання. Тож потрібно працювати для того, щоб розв'язувати ці проблеми якомога скоріше", - наголосив він.

Що відомо про рекрутинг

13 листопада Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізації та багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — у різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в рамках проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.

18 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що новий проєкт рекрутингу до Збройних Сил України наразі оцінювати рано. А щодо мобілізації, то посилювати її не потрібно

Україна
Росія
ЗСУ
мобілізація
окуповані території
окупанти
Військові новини
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