Головний постачальник Apple надасть $500 млн для будівництва заводів комплектуючих в Індії
В Індії збудують два заводи по виробництву комплектуючих. На це тайванська компанія Foxconn Technology Group, яка є головним постачальником Apple, інвестує близько $500 млн
Про це повідомляє Reuters.
Заводи збудують в південному штаті Карнатака, і принаймні один з них буде виробляти запчастини Apple, в тому числі для iPhone. Однак точні координати їхнього місця розташування ще визначатимуть, а офіційне оголошення очікується вже на цьому тижні.
У березні, штат вже схвалив інвестиції в розмірі 80 млрд рупій ($972,88 млн) підрозділом Foxconn, що зробило його третім південним штатом Індії після Андхра-Прадеш і Таміл-Наду, де відкрито заводи головного постачальника Apple.
Як наголошується, що такі дії проводяться у рамках інвестиційної діяльності та спробі диверсифікуватися за межі Китаю.
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