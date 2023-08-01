Про це повідомляє Reuters.

Заводи збудують в південному штаті Карнатака, і принаймні один з них буде виробляти запчастини Apple, в тому числі для iPhone. Однак точні координати їхнього місця розташування ще визначатимуть, а офіційне оголошення очікується вже на цьому тижні.

У березні, штат вже схвалив інвестиції в розмірі 80 млрд рупій ($972,88 млн) підрозділом Foxconn, що зробило його третім південним штатом Індії після Андхра-Прадеш і Таміл-Наду, де відкрито заводи головного постачальника Apple.

Як наголошується, що такі дії проводяться у рамках інвестиційної діяльності та спробі диверсифікуватися за межі Китаю.