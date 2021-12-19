Головнокомандувач НАТО в Європі пропонує розмістити війська у Болгарії та Румунії, - Der Spiegel

На його думку, такий крок є необхідним у відповідь на нарощування російської військової присутності на кордоні з Україною. Про це у суботу, 18 грудня 2021 року, повідомила німецька газета Der Spiegel, передає Голос Америки.



У публікації йдеться, що втілення пропозицій Волтерса розширять місію Альянсу щодо "посилення передової присутності", в межах якої збройні сили вже розгорнуті в країнах Балтії та на сході Польщі.



Der Spiegel не став прямо цитувати слова генерала Волтерса. У публікації йдеться, що видання має інформацію, згідно з якою Уолтерс "закликав до посилення східного кордону" НАТО в Румунії та Болгарії під час відеоконференції з воєначальниками країн-партнерів з Північноатлантичного альянсу.



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При цьому офіційно НАТО відмовилося коментувати матеріал, опублікований у Der Spiegel.



Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив 17 грудня, що він "постійно оцінюватиме необхідність подальшого коригування позиції щодо нашої присутності, у тому числі і на південному сході Європи, тому що нам потрібно бути впевненими, що ми завжди зможемо захистити союзників від будь-якої загрози".



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