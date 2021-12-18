Україна попросила у США нову зброю, - CNN
Україна в межах допомоги просить Сполучені Штати Америки надати нове озброєння для захисту від РФ
Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела у адмінстрації Джо Байдена, передає ТСН.
Білий дім вирішує, чи слід відправляти додаткову зброю після поставок за останні два місяці протитанкових ракет Javelin та командних пускових установок, патрульних катерів класу Island, аптечок першої допомоги, захищених радіостанцій, електроніки, медичного обладнання та інших боєприпасів."За словами людей, знайомих із запитами, українські офіційні особи також наполягають на придбанні у США систем ППО, таких як ракети земля-повітря Patriot", - пише видання.
- У проєкті бюджету США на 2022 рік закладена фінансова підтримка України на $756 млн.
- Радник президента США Джейк Салліван заявив, що адміністрація працює над новим пакетом військової допомоги Україні.
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