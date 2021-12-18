Україна попросила у США нову зброю, - CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела у адмінстрації Джо Байдена, передає ТСН.

Білий дім вирішує, чи слід відправляти додаткову зброю після поставок за останні два місяці протитанкових ракет Javelin та командних пускових установок, патрульних катерів класу Island, аптечок першої допомоги, захищених радіостанцій, електроніки, медичного обладнання та інших боєприпасів.

У проєкті бюджету США на 2022 рік закладена фінансова підтримка України на $756 млн.

Радник президента США Джейк Салліван заявив, що адміністрація працює над новим пакетом військової допомоги Україні.