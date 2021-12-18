США планує розширити військову допомогу Україні, - радник Байдена

Про це заявив помічник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, передає ZN.ua.

"Ми постійно оцінюємо додаткові потреби України, складаємо потенційні пакети. І ці пакети активно розглядаються", - заявив Салліван.

Він додав, що допомога Україні продовжується на постійній основі.

"Наразі ми продовжуємо надавати Україні допомогу у сфері оборони. Тільки минулого тижня прибув до України ще один пакет із цією допомогою, і будуть прибувати ще", - підсумував Салліван

Радник президента США Джейк Салліван заявив, що президент Росії Володимир Путін поки не прийняв рішення щодо вторгнення до України.

У проєкті бюджету США на 2022 рік закладена фінансова підтримка України на $756 млн.