США планує розширити військову допомогу Україні, - радник Байдена
У США працюють над новим пакетом військової допомоги Україні
Про це заявив помічник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, передає ZN.ua.
"Ми постійно оцінюємо додаткові потреби України, складаємо потенційні пакети. І ці пакети активно розглядаються", - заявив Салліван.
Він додав, що допомога Україні продовжується на постійній основі.
"Наразі ми продовжуємо надавати Україні допомогу у сфері оборони. Тільки минулого тижня прибув до України ще один пакет із цією допомогою, і будуть прибувати ще", - підсумував Салліван
- Радник президента США Джейк Салліван заявив, що президент Росії Володимир Путін поки не прийняв рішення щодо вторгнення до України.
- У проєкті бюджету США на 2022 рік закладена фінансова підтримка України на $756 млн.
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