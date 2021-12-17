Кулеба: бюджет США на 2022 рік передбачає допомогу Україні на $756 млн

Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.



"Проєкт бюджету США на 2022 рік передбачає загальний обсяг допомоги Україні $756 млн, зокрема на зміцнення безпеки - $400 млн", - зазначив він.



Міністр наголосив, що однією з найважливіших цілей для України є отримання $1 млрд допомоги від США.



Також Дмитро Кулеба додав, що США виділили більш ніж $460 млн на підтримку українських реформ і надали значну допомогу в боротьбі з COVID-19.



"Завдяки допомозі Сполучених Штатів українці отримали близько 2 млн 200 тис. доз вакцин від COVID-19", - уточнив голова МЗС.

Нагадаємо, у 2022 році США планують витратити з оборонного бюджету $300 млн на підтримку Україні.

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