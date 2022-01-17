Головнокомандувач ЗСУ Залужний: нам загрожує не 100 тис. військових РФ, а мільйонне військо

Про це він розповів у інтерв'ю Укрінформу.



"Мені, як людині військовій, не подобається ця цифра у 100 тис. Повірте мені, що післязавтра ця цифра може скласти 210 тис., а ще через тиждень - 780 тис., - у Російської Федерації є для цього всі можливості. Давайте говорити про це прямо й відкрито: ми зараз маємо справу з армією Російської Федерації, яка на сьогодні налічує майже мільйон військовослужбовців", - сказав Залужний.



Він додав, що владі варто враховувати, що українцям протистоїть держава-агресор, у якої є майже мільйонне військо.



Головнокомандувач зазначив, що він повідомив про цю загрозу військове керівництво НАТО. Водночас, військовий комітет Альянсу, за його словами, усвідомлює цю загрозу та погоджується з такими оцінками.



Також Залужний заявив, що Україні не варто сподіватися на військове втручання НАТО чи допомогу у вигляді військової техніки, але НАТО запевнили Україну в політичній підтримці перед військовою загрозою з боку РФ.

Нагадаємо, 23 грудня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, що уздовж кордону з Україною нараховується близько 52 російських батальйонно-тактичних груп, також нарощування сил РФ відбувається в окупованому Криму.