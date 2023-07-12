Головною проблемою для нас є кількість ворога, - речник ЗСУ Череватий
Росіяни мають проблеми з особовим складом, але кількість окупантів є проблемою та викликом для Сил оборони. Ворог сам себе не вб'є та не вижене з України
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі Еспресо.
"Головною нашою проблемою є кількість ворога. Резерви у ворога ще є, хоча чітко промальовується їхня головна проблема - це особовий склад. Через те, що вони бояться проводити повноцінну мобілізацію, росіяни знаходять різноманітні шляхи обійти її. Крім регулярних військ, вони стягують і бойовий армійський резерв, і територіальні війська, штурмові групи "Шторм-Z", які набираються при воєнкоматах з кримінальних елементів, ПВК", - зазначив він.
Череватий додав, що така ж ситуація і щодо зброї - вона старіша, чим була на початку вторгнення.
"В основному - це радянські БМП, БТР, танки, артсистеми. В кількісному вимірі дуже багато цього. Наш головний виклик - це кількість ворога. Він сам себе не вб'є, сам себе не вижене з нашої території. Вони не спроможні проводити великі стратегічні наступальні операції зараз, але в силу великої кількості сил і техніки - це ускладнює і нам плани", - наголосив речник.
Він додав, що ЗСУ діють тактикою "тисячі порізів".
"Ми прораховуємо кожну тактичну операцію, просуваємось, закріплюємося і це покликано максимально зберегти наш особовий склад. Чисто з наших поглядів, цінностей і навіть чисто з військової точки зору. Найважливіше, що є у командира - це навчені та вмотивовані люди", - підсумував речник.
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