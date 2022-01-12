Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Головою нацагентства, що акредитує ЗВО, став ексміністр освіти Квіт

Головою нацагентства, що акредитує ЗВО, став ексміністр освіти Квіт

12 січня, 2022 середа
16:43
Суспільство Сергій Квіт

Уряд призначив Сергія Квіта на посаду голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Про це написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Призначено ... Квіта Сергія Мироновича головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти", - ідеться в повідомленні.

Його заступниками стали  Андрій Бутенко, Олена Єременко, Богдан Моркляник, Наталія Стукало.

Також на посаду  першого заступника голови Державної служби якості освіти призначили Олександра Якименка.

  • 2 листопада Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства щодо функціонування Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти, згідно з яким уряд за поданням МОН може затверджувати  тимчасовий склад агентства без проведення конкурсу, що передбачає Закон "Про вищу освіту".
  • У грудні 2021 року уряд затвердив тимчасовий склад Нацагенства  із забезпечення якості вищої освіти. Його очільником одностайно обрали Сергія Квіта, а заступниками голови - Олену Єременко, Андрія Бутенка, Наталію Стукало та Богдана Моркляника. За результатами засідання Кабміну, підготовлено подання до уряду про призначення голови та заступників голови Нацагенства.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Кабмін
освіта
Сергій Квіт
Читайте також:
10 січня, 2022 понедiлок
Туреччина повідомила США про наміри сприяти вирішенню війни в Україні
РФ та США
10 січня, 2022 понедiлок
Рух України в НАТО і американська присутність у Європі: РФ і США завершили переговори щодо "гарантій безпеки"
Ірина Геращенко
10 січня, 2022 понедiлок
Ірина Геращенко оприлюднила відповідь Стефанчука: у Верховній Раді відсутні документи щодо підозри Порошенку
Київ
-13
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.59
    Купівля 27.59
    Продаж 27.87
  • EUR
    Купівля 31.22
    Продаж 31.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
12 січня
20:03
Ерік Кантона
Загинули тисячі, - легендарний футболіст пояснив, чому не буде дивитись ЧС-2022
19:48
Американський дипломат Олександр Вершбоу
Не можна всерйоз сприймати заяви РФ про відсутність планів нападу на Україну, - експосол США в Москві Вершбоу
19:32
Петро Порошенко у Брюсселі провів зустріч з Генеральним секретарем Європейської народної партії Антоніо Лопес-Істурісом
19:27
канабіс
Конопляні сполуки можуть блокувати потрапляння коронавірусу в людські клітини, - науковці
19:08
Ексклюзив
Андрій Осадчук
"Що б не казав Зеленський, а корупція у держсистемі більша, ніж за Януковича, бізнес потерпає": нардеп Осадчук назвав БЕБ репресивним органом
19:02
Володимир Кличко та Олександр Усик (праворуч)
Будь-хто може погуглити, - Кличко захистив Усика і нагадав Ф'юрі про допінг-скандал
19:00
Онлайн-дискусія Київського Безпекового Форуму: “Переговори Захід vs Росія: чи вдасться зупинити новий напад Кремля?". НАЖИВО
18:56
Олаф Шольц
Скупчення російських військ біля України загрожує безпеці Європи, - канцлер Німеччини Шольц
18:55
Саакашвілі
Саакашвілі заявив, що прийде на засідання суду 13 січня
18:39
Ринкові ціни на залізну руду сягнули максимуму з жовтня
18:32
Віталій Кличко
Кличко: санкції проти РФ мають посилювати принцип "нічого про Україну без України"
18:29
Артем Довбик
Турецький топ-клуб відновив інтерес до героя України на Євро-2020 Довбика
18:16
Ексклюзив
путін шойгу автомат
"Путін тепер не відчуватиме спокійний тил": екснардеп Іллєнко припустив, що РФ втрачатиме ресурси через намагання контролювати Казахстан
18:15
Назар Янкович
"Зеленський, де ти?  В країні війна", - учасник російсько-української війни Назар Янкович
18:12
Мілітаризація свідомості дітей, виховання імперського мислення: в Україну не пустили книжки з символікою силовиків РФ і комуністів
18:11
Від 20 тис. грн: Міноборони України підвищило виплати військовим медикам
18:05
Telegram
МВС Німеччини пригрозило заблокувати Telegram через поширення ультраправих і антивакцинаторських повідомлень
17:59
Поліція замінування
Поліція перевіряє аеропорт "Бориспіль" щодо замінування
17:55
окупанти
Доба на фронті: окупанти обстріляли з РПГ позиції України біля Причепилівки
17:48
ООС ЗСУ
Названо ім'я військового, який 11 січня загинув у зоні ООС
17:35
Оксана Клим
"Ми повинні боротися з ворогом, а не з опозицією", - волонтерка Оксана Клим
17:34
Канал "Рада"
"Раз-два-три-чотири-п'ять, вийшов зайчик погуляти": на каналі "Рада" під час доповіді Шмигаля прочитали дитячий вірш
17:31
школа
У Казахстані через поширення коронавірусу зачиняються кінотеатри та караоке, школярі навчатимуться дистанційно
17:24
Патріс Евра
У кожному клубі є як мінімум два гравці-геї, але якщо розкажеш про це - все кінчено, - знаменитий футболіст МЮ
17:20
Єнс Столтенберг
Існує реальний ризик нового конфлікту в Європі, - генсек НАТО після переговорів з РФ щодо України
17:19
Ексклюзив
ОПУ
"Чинна влада є найбільшою після Путіна загрозою для України": політолог Бала заявив про необхідність об'єднання опозиції
17:18
Венді Шерман
Держдеп: Україна не шукає конфлікту з РФ, це пропаганда й дезінформація
17:12
Владислав Кочергін
Трансфер футболіста "Зорі" в клуб Бундесліги несподівано зірвався
16:59
Каїмо Кууск
Естонія планує передати Україні зброю та польовий шпиталь, - посол
16:55
САП
Обрання керівника САП: комісія чекає на відповідь Офісу генпрокурора
16:45
Олександр Усик
Стану знаменитим психологом, - Усик здивував вибором нової професії після закінчення боксерської кар'єри
16:36
замінували село
Протягом новорічних свят до поліції надійшло понад 130 повідомлень про замінування, – Ігор Клименко
16:27
Український культурний фонд
У 2022 році Український культурний фонд має намір спрямувати на гранти 588 млн грн
16:25
Одеський порт
Понад 2 млн грн збитків бюджету: правоохоронці направили до суду обвинувачення посадовцю одеського порту
16:25
Олег Татаров
Суд зобов'язав прокурорів закрити справу Татарова
16:12
сонячна батарея
Нафтогаз планує витратити до 200 млн грн на сонячні електростанції
16:05
Єнс Столтенберг
Переговори були складними, між Росією та НАТО залишилися серйозні розбіжності щодо України, - Столтенберг
16:00
У Японії провели випробування корабля, яким керує штучний інтелект
15:59
Станція "Академік Вернадський"
На станцію "Академік Вернадський" прибули французькі дослідники: вивчатимуть атмосферні річки та життя українських полярників
15:53
Вибух у Косівській лікарні: постраждалому медику пересадять шкіру
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV