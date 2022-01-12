Головою нацагентства, що акредитує ЗВО, став ексміністр освіти Квіт
Уряд призначив Сергія Квіта на посаду голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Про це написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Призначено ... Квіта Сергія Мироновича головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти", - ідеться в повідомленні.
Його заступниками стали Андрій Бутенко, Олена Єременко, Богдан Моркляник, Наталія Стукало.
Також на посаду першого заступника голови Державної служби якості освіти призначили Олександра Якименка.
- 2 листопада Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства щодо функціонування Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти, згідно з яким уряд за поданням МОН може затверджувати тимчасовий склад агентства без проведення конкурсу, що передбачає Закон "Про вищу освіту".
- У грудні 2021 року уряд затвердив тимчасовий склад Нацагенства із забезпечення якості вищої освіти. Його очільником одностайно обрали Сергія Квіта, а заступниками голови - Олену Єременко, Андрія Бутенка, Наталію Стукало та Богдана Моркляника. За результатами засідання Кабміну, підготовлено подання до уряду про призначення голови та заступників голови Нацагенства.
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