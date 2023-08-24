Google привітав з Днем Незалежності України святковим дудлом
Компанія Google привітала українців із Днем Незалежності святковим дудлом у синьому й жовтому кольорах. Його створила художниця з Києва Поліна Дорошенко
Про це йдеться в офіційному блозі Google Україна.
"Яскравий дудл зображує парад із представниками різних верств українського суспільства, які об'єднані спільною гордістю за свою країну та її незалежність і рухаються у майбутнє", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що цьогоріч День Незалежності має особливе значення, оскільки саме зараз Україна відстоює свою свободу у війні з російськими окупантами.
Авторка дудлу пояснює свою ідею так: "У дудлі я хотіла показати, що ми – і різні, і об'єднані; і закладала сенси в більшість деталей – починаючи від кольору кросівок, деталей традиційного одягу та вишивки й керамічного півня, що став символом незламності, стійкості попри всі сьогоденні виклики. Тут ми можемо побачити прообрази як сучасників, так і людей, які зустрічали Незалежність України 32 роки тому".
- Президент Володимир Зеленський привітав з Днем Незалежності України усіх хто бореться та допомагає - військових, медиків, учителів, родини й кожного громадянина.
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