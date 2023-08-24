Google привітав з Днем Незалежності України святковим дудлом

Про це йдеться в офіційному блозі Google Україна.

"Яскравий дудл зображує парад із представниками різних верств українського суспільства, які об'єднані спільною гордістю за свою країну та її незалежність і рухаються у майбутнє", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що цьогоріч День Незалежності має особливе значення, оскільки саме зараз Україна відстоює свою свободу у війні з російськими окупантами.

Авторка дудлу пояснює свою ідею так: "У дудлі я хотіла показати, що ми – і різні, і об'єднані; і закладала сенси в більшість деталей – починаючи від кольору кросівок, деталей традиційного одягу та вишивки й керамічного півня, що став символом незламності, стійкості попри всі сьогоденні виклики. Тут ми можемо побачити прообрази як сучасників, так і людей, які зустрічали Незалежність України 32 роки тому".