Google розпочав процедуру банкрутства у Росії

Про це пише Reuters.

Російський підрозділ Alphabet Inc. (материнська компанія Google) подав заяву про банкрутство ще влітку 2022 року після того, як влада заарештувала його банківський рахунок, що унеможливило виплату заробітної плати співробітникам та постачальникам.

Водночас усі безкоштовні сервіси, включаючи пошуковик та відеохостинг YouTube, продовжують працювати, хоч останній російська влада кілька разів погрожувала закрити.

Усі майно та активи компанії в Росії заарештували після позовів російських так званих ЗМІ. Пропагандисти тоді поскаржилися на видалення їхніх каналів на YouTube, які поширювали пропаганду та хворобливі заяви російської верхівки.

Наслідками цих судів стали багатомільярдні штрафи для компанії, серед яких і оборотний штраф. Загалом станом на липень загальна сума штрафів сягала 21,7 мільярда рублів.

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