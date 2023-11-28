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Google видалятиме неактивні облікові записи з 1 грудня

28 листопада, 2023 вiвторок
11:27
Технології Google

Компанія Alphabet Google відповідно до своєї оновленої політики користування з 1 грудня почне видаляти облікові записи, які не використовувалися принаймні два роки

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з новими правилами, які Google оголосив ще в травні 2023 року, починаючи з 1 грудня облікові записи, які не використовувалися принаймні два роки, можуть бути видалені.

Власники облікових записів, які потенційно можуть бути видалені, спочатку отримають кілька сповіщень від Google на електронну пошту, повʼязану з цим обліковим записом, і на пошту для відновлення.

Зазначається, що найпростіший спосіб підтримувати активність свого облікового запису Google (і таким чином запобігти його видаленню) — входити принаймні раз на два роки.

Крім того, Google вважатиме акаунт активним, якщо користувач надсилатиме або відкриватиме електронні листи, користуватиметься пошуковою системою Google і переглядатиме відео YouTube під час входу в обліковий запис. Підписки, налаштовані через ваш обліковий запис Google, зокрема профілі сторонніх додатків і публікацій, також можуть враховувати активність.

Також, щоб зберегти вміст Google Фото потрібен спеціальний вхід. Як раніше було оголошено Google, вміст Фото також може бути видалено через два роки бездіяльності — це означає, що слід час від часу відкривати програму, щоб зображення не потрапляли у смітник.

Додається, що оновлення неактивного облікового запису торкнеться лише особистих облікових записів Google, які не використовувалися протягом двох або більше років. У компанії підкреслюють, що це не вплине на облікові записи організацій, наприклад шкіл або компаній.

  • Нагадаємо, компанія анонсувала цей крок ще у травні цього року, не зазначаючи точної дати.
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