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Головна Технології Google використовуватиме штучний інтелект для створення реклами, - FT

Google використовуватиме штучний інтелект для створення реклами, - FT

20 квітня, 2023 четвер
17:09
Технології Google

Компанія Google планує задіяти систему генеративного штучного інтелекту у своїй рекламній кампанії

Про це повідомляє Financial Times.

Відповідно до внутрішньої презентації для рекламодавців, Google має намір почати використовувати ШІ для створення нової реклами на основі матеріалів, розроблених маркетологами.

Google вже використовує штучний інтелект у своєму рекламному бізнесі для створення простих підказок, які спонукають користувачів купувати продукти.

Згідно з презентацією, рекламодавці можуть надавати "творчий" контент, такий як зображення, відео та текст. Потім штучний інтелект "перемішує" цей матеріал для створення реклами на основі аудиторії, яку він прагне охопити, а також інших цілей продажу.

Одне з джерел, знайоме з презентацією Google, заявило, що вони стурбовані тим, що цей інструмент може поширювати дезінформацію, оскільки текст, створений чат-ботами зі штучним інтелектом, може впевнено стверджувати неправду.

  • Бізнесмен Ілон Маск заявив, що штучний інтелект, який він планує створити, намагатиметься "зрозуміти природу Всесвіту" та з меншою імовірністю захоче "знищити людство".
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Економіка
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