"Горіло все, але статуя Сковороди залишалась стояти": директорка музею у Сковородинці розповіла про наслідки влучання ракети
Директорка Національного музею імені Григорія Сковороди на Харківщині зазначила, певні втрати є, проте основні експонати музею врятовані
Про це директорка сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Музей загорівся, пожежа була дуже великою, у музеї практично все вигоріло: стіна, вікна, підлога у приміщенні. Стіни залишились стояти…Впала стеля, горіло все, а скульптура Григорія Сковороди, виконана митцем Ястребовим залишилась стояти", – розповіла пані Мицай.
Також вона додала, частково колекція музею була у сховку, тому, хоч і деякі втрати є, але основні експонати врятовані. За її словами, попри значні пошкодження, музей відновлять.
"Ми вже працюємо над тим, щоб відновити музей, і гадаю, зробимо це. Бо все ж ми готуємось до 300-річчя з дня народження нашого мудреця Григорія Сковороди", – сказала директорка.
- Окупанти знищили Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди у селі Сковородинівка біля Харкова. Пожежа охопила майже всі приміщення. Пам’ятка архітектури XVIII століття, яка лише нещодавно була відреставрована, повністю знищена
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