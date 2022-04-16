Горіння лісів в Чорнобильській зоні - це ядерний тероризм, який загрожує українцям забрудненням довкілля радіонуклідами, - еколог

Таку думку він висловив в етері Espreso.TV

“Все середовище, яке нас оточує неминуче страждає від війни. З одного боку, як на загибель всього живого, тобто ніщо живе - ані тварини, ані рослини не можуть виживати в умовах вибухів, в умовах пожеж, в умовах забруднення хімічними речовинами, які є в будь-якому боєприпасі. Так само на це треба дивитися, як і на руйнування середовища існування нас самих. Наш організм нічим не відрізняється від організму життя будь-якої іншої тварини. Забруднення довкілля вибухами або пожежами від горіння нафтобаз так само шкодить як нам, так і всім живим організмам. Горіння лісів в Чорнобильській зоні це руйнування природи, але це і певним чином є ядерний тероризм, який загрожує українцям забрудненням довкілля радіонуклідами”,- заявив Василюк.

Також еколог додав, що окупанти вдалися до тероризму через погіршення умов нашого існування.

“Горіння нафтобаз це тактичний крок з боку окупанта, щоб зменшити кількість пального для нас, з іншого боку це руйнування довкілля, знищення якісного повітря, яке гарантує нам здоров‘я і тривале життя. Тобто фактично російська армія вдалася до тероризму через погіршення умов нашого існування. Знищено маса нафтобаз, знищено маса промислових підприємств із різноманітними сховищами, наприклад аміаку в Сумах, або сховищем інших хімічних речовин у Рубіжному. Це означає, що вони діють як терористи не лише відносно до життя людей, а й відносно до середовища, в якому ми мешкаємо. Вони знищують середовище, яке гарантує нам якісний рівень життя”,- підсумував Василюк.





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