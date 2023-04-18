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"Готові звітувати за кожен долар американської підтримки": Зеленський запросив спікера конгресу Маккарті в Україну

18 квітня, 2023 вiвторок
21:23
Війна з Росією Зеленський

Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті, подякував за двопартійну підтримку та запросив його до України

Про це глава держави пише в телеграмі.

Посадовці обговорили збройні потреби України, а Зеленський зазначив, що готовий звітувати "про кожен долар американської допомоги"

"Розповів про перебіг бойових дій і про нагальні оборонні потреби України в бронетехніці, далекобійній зброї та артилерії, ППО та авіації. Запевнив, що Україна готова звітувати про кожен долар американської допомоги. Обговорили необхідність посилення санкційного тиску на Росію, зниження цінової стелі на російські нафту та газ. Запросив Кевіна Маккарті відвідати Україну", - пише президент.

  • Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Росія навмисне намагається сповільнити потік продовольства в інші країни замість того, щоб дотримуватися зернової угоди.
Світ
США
Володимир Зеленський
Світ про Україну
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