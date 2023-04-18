Про це глава держави пише в телеграмі.

Посадовці обговорили збройні потреби України, а Зеленський зазначив, що готовий звітувати "про кожен долар американської допомоги"

"Розповів про перебіг бойових дій і про нагальні оборонні потреби України в бронетехніці, далекобійній зброї та артилерії, ППО та авіації. Запевнив, що Україна готова звітувати про кожен долар американської допомоги. Обговорили необхідність посилення санкційного тиску на Росію, зниження цінової стелі на російські нафту та газ. Запросив Кевіна Маккарті відвідати Україну", - пише президент.