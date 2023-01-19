Готуємо початок переговорів про членство України в ЄС, – Зеленський
Є всі передумови для того, щоб переговори про членство України в Євросоюзі стартували вже цього року
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 19 січня.
"Ми готуємо черговий саміт Україна – ЄС, який запланований уже на початок лютого. Ми готуємо й початок переговорів щодо членства України у Європейському Союзі – є всі передумови для того, щоб ці переговори стартували вже цього року", – сказав він.
Зеленський додав, що про спільне майбутнє України та Європейського Союзу говорив сьогодні й президент Європейської ради Шарль Мішель, який перебуває з візитом у Києві.
"Виступаючи у Верховній Раді, Шарль Мішель укотре абсолютно чітко підтвердив і те, що немає альтернатив спільному майбутньому України та Європейського Союзу. "Без незалежної і в безпеці України не може бути незалежної і в безпеці Європи. Без вільної України не може бути вільної Європи. У нас спільне майбутнє". Саме так сказав пан Президент Європейської ради, і саме це може бути девізом наших відносин, наших інтеграційних процесів у цьому році", – додав Зеленський.
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13 січня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що на саміті Україна – ЄС, який пройде в Києві 3 лютого, однією з тем будуть попередні переговори щодо вступу
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Того самого дня, 13 січня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна хоче пройти шлях переговорів про вступ до ЄС менш ніж за 2 роки
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