Готується до друку нова книжка Оксани Забужко
Видавництво "Комора" надрукує нову книжку письменниці Оксани Забужко про російсько-українську війну "Найдовша подорож"
Про це повідомили на сторінці видавництва у facebook.
"Найдовша подорож" — 90-сторінкове есе про два плани російсько-української війни: 30-літній і 300-літній. Книжка, окрім української, вийде італійською (видавництво Einaudi), німецькою (видавництво Droschl), норвезькою (видавництво Kagge) та польською мовами (видавництво Agora).
- 2 жовтня стало відомо, що у німецькому видавництві Suhrkamp Verlag вийшла нова книжка Сергія Жадана "Himmel über Charkiw: Nachrichten vom Überleben im Krieg" ("Небо над Харковом: Новини про переживання війни").
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