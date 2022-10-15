Готується до друку нова книжка Оксани Забужко

Про це повідомили на сторінці видавництва у facebook.

"Найдовша подорож" — 90-сторінкове есе про два плани російсько-української війни: 30-літній і 300-літній. Книжка, окрім української, вийде італійською (видавництво Einaudi), німецькою (видавництво Droschl), норвезькою (видавництво Kagge) та польською мовами (видавництво Agora).

2 жовтня стало відомо, що у німецькому видавництві Suhrkamp Verlag вийшла нова книжка Сергія Жадана "Himmel über Charkiw: Nachrichten vom Überleben im Krieg" ("Небо над Харковом: Новини про переживання війни").

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