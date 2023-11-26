Готується законопроєкт щоб співробітники ТЦК могли перевіряти документи й фіксувати видачу повісток на відео, - нардеп
Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів, що зараз співробітники ТЦК не мають права зупиняти людей на вулиці
Про це повідомляє в етері Radio NV.
За словами Костенка, зараз працівники ТЦК не мають права зупиняти людей, перевіряти в них документи та вручати повістки. Але незабаром ситуація може змінитись.
Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розповів, що законопроєкт, який розроблять до кінця року за участі Міноборони й Генштабу, права ТЦК розширить.
"Вони зможуть також вести і аудіо, і відеозаписи. Вони зможуть перевіряти приписні й документи, наскільки я пам’ятаю", - сказав Роман Костенко.
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