Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал Готували низку терактів: СБУ ліквідувала агентурну мережу "ЛНР"

Готували низку терактів: СБУ ліквідувала агентурну мережу "ЛНР"

10 серпня, 2021 вiвторок
16:01
Кримінал СБУ затримала

Служба безпеки України заявила, що викрила агентурну мережу підтримуваного Росією угруповання "ЛНР", яка планувала підірвати співробітника СБУ і здійснити низку терактів в Україні

Про це передає пресслужба СБУ.

"Служба безпеки України викрила протиправну діяльність псевдоспецслужби так званої "ЛНР" на території, підконтрольній українській владі. Зокрема, було викрито агентів, які планували підірвати співробітника СБУ і здійснити низку інших терактів в Україні",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що СБУ вдалося вийти на зловмисника, що займався вербуванням українців у прифронтовій території.

Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив до лав так званої "спецслужби ЛНР" у 2018 році. Восени цього ж року він отримав паспорт псевдореспубліки, а за рік ‒ і паспорт громадянина РФ.

 

За завданням кураторів з Росії зловмисник сформував агентурну мережу, переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ. Вербування здійснював використовуючи шантаж та психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території.

"29 липня так званий розвідник "ЛНР" організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ у Луганській області. Зусиллями підрозділів внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати, а завербованих агентів – виявити", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають заходи із виявлення та встановлення інших можливих агентів "псевдоспецслужби".

 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
СБУ
ЛНР
агентурна мережа
Читайте також:
гроза
9 серпня, 2021 понедiлок
В Україні оголосили штормове попередження на 10 серпня
Збірна ОКР , художня гімнастика
8 серпня, 2021 неділя
Олімпіада-2020: У Росії оскаженіли через поразку на Іграх у Токіо в художній гімнастиці
9 серпня, 2021 понедiлок
ЗСУ закупили 41 білоруський МАЗ на 8 млн грн дорожче за вітчизняні аналоги, - експомічник міністра оборони
Київ
+28
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.7
    Купівля 26.7
    Продаж 26.94
  • EUR
    Купівля 31.27
    Продаж 31.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
10 серпня
17:07
сепар
Окупанти на Донбасі відпрацювали наступ танкових підрозділів з підтримкою артилерії, - розвідка
16:54
Ліонель Мессі
Офіційно: Мессі став гравцем ПСЖ
16:50
Колос
"Шахтар" Караганда - "Колос": букмекери назвали фаворита вирішального матчу у Лізі конференцій
16:50
українці
Держстат склав портрет середньостатистичного українця: вага, зріст, освіта
16:40
Ліонель Мессі і Неймар
Знову разом, - найдорожчий футболіст в історії Неймар підтвердив трансфер Мессі в ПСЖ
16:39
хабар
Нацполіція викрила посадовців Державної продовольчо-зернової корпорації на мільйонних розкраданнях
16:31
МЗС України викликало "на килим" тимчасового повіреного Білорусі
16:31
Наталка Діденко
Дощі з грозами та спека: прогноз від синоптика Наталки Діденко на 11 серпня
16:04
У сирійській Латакії поруч з військовою базою росіян прогримів вибух на танкері
16:01
Руслан Костишин
"Шахтар" Караганда - "Колос": склад українців на вирішальний матч у Лізі конференцій
15:58
Сергій Марченко
Мінфін працює над оновленням програми доступних кредитів "5-7-9", - Марченко
15:58
У Маріуполі сталася аварія на металургійному комбінаті: постраждало 5 робітників
15:56
Ліонель Мессі
Дружина Мессі показала, як летить з аргентинцем підписувати контракт з ПСЖ. ФОТО
15:48
Латвія оголосила надзвичайну ситуацію через мігрантів на білоруському кордоні
15:47
SpaceX
SpaceX спільно з канадським стартапом планує запустити запустити в космос супутник для трансляції реклами
15:29
У Перемишлі почали пошукові роботи біля Українського військового цвинтаря, проігнорувавши українських фахівців
15:05
На Софійській площі в Києві автівки влаштували дрифт
На Софійській площі в Києві автівки влаштували дрифт: КМДА поскаржилась до поліції
15:02
Сергій Шкарлет
Шкарлет заявив, що в Україні вакциновано до 35% шкільних вчителів
14:59
5G
Держспецзв'язок проведе дослідження для розгортання мереж 5G в Україні
14:43
Юлія Кузьменко
Обвинувачена у справі Шеремета дитячий кардіохірург Кузьменко вперше з 2019 року повернулася до операційної
14:39
Олександр Петраков
УАФ може відмовитись від Реброва у збірній України заради тренера-чемпіона світу
14:38
вугілля
Обсяги вугілля на складах українських ТЕС на третину менше від запланованих на початок серпня, - "Укренерго"
14:29
Володимир Талашко
"Нічого подібного не було": викладач Карпенка-Карого і зірка радянського кіно Талашко відреагував на звинувачення в домаганнях
14:21
"Навіть розміщення американських підрозділів": Резніков закликав посилити безпекову підтримку України через можливе розгортання в Криму ядерної зброї
14:16
Тайсон
Екскапітан "Шахтаря" поскаржився на расизм в Україні
14:10
Підозрюється у розбійному нападі на фермерів на Харківщині: суд взяв під варту рецидивіста
13:59
sim-карта
Мінцифри ініціює ускладнення правил відновлення сім-карт для запобігання шахрайству
13:56
ДСНС оголосила штормове попередження та надзвичайний рівень пожежної небезпеки
13:50
санкції
США запровадили санкції проти трьох компаній з РФ
13:46
У Мінцифри пояснили, чому електронний паспорт безпечніший за паперовий
13:34
коронавірус
Погіршення епідситуації в Україні: захворюваність на коронавірус зростає четвертий тиждень поспіль, - Київська школа економіки
13:33
Микола Чаус
Чаус в суді заявив, що викрадачі хотіли вбити його і він втік
13:20
розстріл НКВС
В Одесі на місці масових розстрілів НКВС знайшли 6 нових ям із останками жертв
13:19
Ліонель Мессі
Мессі підписав з ПСЖ божевільний контракт на два роки
13:04
СБУ затримала кримінального "авторитета"- "смотрящего" за Кривим Рогом
12:55
Богдан Данилишин
Подорожчання "комуналки", вплив світового ринку, карантин: Данилишин назавав причини липневого зростання цін
12:52
Наживо
Клімкін Руденко
Чому Лукашенко погрожує Україні перейти кордон. Павло Клімкін у стрімі з Сергієм Руденком
12:41
coronavirus
На Чернігівщині виявили 10 випадків "Дельта" штаму COVID-19, - голова ОДА
12:31
спецперепустка на транспорт
Київ запустив електронну систему для отримання спецперепусток на транспорт
12:16
прокуратура АРК
Утиски Росією ПЦУ в Криму: прокуратура АРК відкрила кримінальну справу за перешкоджання релігійному обряду
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV