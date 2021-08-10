Готували низку терактів: СБУ ліквідувала агентурну мережу "ЛНР"

Про це передає пресслужба СБУ.

"Служба безпеки України викрила протиправну діяльність псевдоспецслужби так званої "ЛНР" на території, підконтрольній українській владі. Зокрема, було викрито агентів, які планували підірвати співробітника СБУ і здійснити низку інших терактів в Україні",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що СБУ вдалося вийти на зловмисника, що займався вербуванням українців у прифронтовій території.

Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив до лав так званої "спецслужби ЛНР" у 2018 році. Восени цього ж року він отримав паспорт псевдореспубліки, а за рік ‒ і паспорт громадянина РФ.





За завданням кураторів з Росії зловмисник сформував агентурну мережу, переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ. Вербування здійснював використовуючи шантаж та психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території.

"29 липня так званий розвідник "ЛНР" організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ у Луганській області. Зусиллями підрозділів внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати, а завербованих агентів – виявити", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають заходи із виявлення та встановлення інших можливих агентів "псевдоспецслужби".





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