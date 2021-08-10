Готували низку терактів: СБУ ліквідувала агентурну мережу "ЛНР"
Служба безпеки України заявила, що викрила агентурну мережу підтримуваного Росією угруповання "ЛНР", яка планувала підірвати співробітника СБУ і здійснити низку терактів в Україні
Про це передає пресслужба СБУ.
"Служба безпеки України викрила протиправну діяльність псевдоспецслужби так званої "ЛНР" на території, підконтрольній українській владі. Зокрема, було викрито агентів, які планували підірвати співробітника СБУ і здійснити низку інших терактів в Україні",- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що СБУ вдалося вийти на зловмисника, що займався вербуванням українців у прифронтовій території.
Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив до лав так званої "спецслужби ЛНР" у 2018 році. Восени цього ж року він отримав паспорт псевдореспубліки, а за рік ‒ і паспорт громадянина РФ.
За завданням кураторів з Росії зловмисник сформував агентурну мережу, переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ. Вербування здійснював використовуючи шантаж та психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території.
"29 липня так званий розвідник "ЛНР" організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ у Луганській області. Зусиллями підрозділів внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати, а завербованих агентів – виявити", - йдеться в повідомленні.
Наразі тривають заходи із виявлення та встановлення інших можливих агентів "псевдоспецслужби".
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