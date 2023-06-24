"Готуйте пляшки із запалювальною сумішшю". РДК каже, що в РФ попереду міські бої

У ньому він закликав своїх однодумців на території РФ готуватися до вуличних боїв.

"Міські бої у Москві ще не почалися, але усі ми стежимо за новинами й чудово розуміємо, що смутний час настав", - наголосив Нікітін.

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То ж тим, хто роками чекав подібної нагоди аби виступити проти режиму Путіна, додав командир РДК, вже слід починати діяти.

"Зараз я закликаю усіх діставати свої схрони, викопувати старі дідівські двустволки, що чекали свого часу, вирішити питання зв'язку, фотографувати місцеві райвідділки, готувати пляшки із запалювальною сумішшю. Вони усі, напевно, незабаром знадобляться", - конкретизував Нікітін.