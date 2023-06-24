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Хто такі РДК і легіон "Свобода Росії"

Тетяна Яворська
24 червня, 2023 субота
16:29
Статті РДК і легіон "Свобода Росії"

Бійці РДК закликали скористатися військовим заколотом в Росії, який організували Євген Пригожин та найманці ПВК Вагнера. Еспресо нагадує, що останні декілька місяців на території Росії, надто у прикордонних областях особливо гаряче. То прилетить безпілотник, часто не один, то знайде ціла ДРГ, для демілітаризації прикордонної зони. І за всім цим стоять "Русский добровольческий корпус" (РДК ) та легіон "Свобода Росії"

Еспресо з'ясовував, хто є учасниками РДК та "Свободи Росії", а також яку мету вони переслідують.

РДК: від створення до військових операцій

"Русский добровольческий корпус" –  військовий підрозділ, який сформований з російських емігрантів, котрі проживають на території України. Його учасники стверджують, що воюють на боці України й навіть є військовим підрозділом ЗСУ. 

РДК

Фото: gettyimages

Сформували РДК того року у серпні, для захисту України від російського вторгнення. За інформацію з відкритих джерел, він входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України. Учасники корпусу – представники російських етнічних емігрантів. Натомість легіон "Свобода Росії" сформовано з колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян, які перейшли на сторону України.

Влітку 2022 року РДК прирядили до 1-ї роти 98-го батальйону ТрО "Азов", а вже у листопаді 2022 року у 9 російських регіонах було оголошено про відбір добровольців до лав РДК та інших національних підрозділів у складі Збройних сил України. 

Якщо вірити заявам на офіційних сторінках РДК, то вже на початку цього року бійці цього підрозділу у складі спецпідрозділу ГУР МО України провели успішну операцію у Новій Каховці, під час якої було знищено щонайменше 12 російських окупантів, БТР-82А та був захоплений полонений. Кажуть, що завдяки цьому рейду розвідка отримала точні дані щодо кількості, складу та місць розташування ворожих резервів. 

З того часу про РДК стали говорити все частіше й активніше. Саме їм приписують Сушанський інцидент. Йдеться про напад на село Сушани Брянської області 2 березня 2023 року. 6 квітня цього року відбувся другий рейд РДК у село Случовськ. Наприкінці травня було гамірно на Бєлгородщині. Відповідальність за всі ці події взяли на себе РДК разом із легіоном "Свобода Росії". У ГУР України підтвердили, що росіяни проводять операцію на території Бєлгородської області, з метою створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Тоді, до речі, представник української розвідки Андрій Юсов зазначив, що події у Бєлгородській області - це "внутрішній конфлікт РФ" та боротьба росіян з внутрішньою путінською окупацією.

1 червня РДК оголосив про новий рейд у напрямку Шебекіно. Пізніше з'явилися повідомлення про бої в районі прикордонного пункту Шебекіно, а глава регіону повідомив, що місто обстріляли із системи залпового вогню "Град".

Командир РДК

Командиром Російського добровольчого корпусу є Денис Нікітін, або ж Капустін, він же White Rex. Зараз він перебуває в федеральному розшуку Росії як "учасник терористичної організації". У середині березня Росфінмоніторинг вніс Капустіна до реєстру терористів та екстремістів.

Денис Нікітін

Фото: gettyimages

Народився Капустін у Москві 1984 року. В 17-річному віці переїхав до Кельна. За даними німецького тижневика Der Spiegel Капустін має посвідку на постійне проживання в Німеччині. Там він відомий під ім'ям Деніс Нікітін.

У 2017 році приїхав в Україну, тут відкрив мережу одягу White Rex, брав участь у боях ММА, тренувався з бійцями Азову. За повідомленням Reuters, він "часто називав себе націоналістом, який бореться за Росію, що належить етнічним росіянам", водночас "відкидав характеристику себе, як неонациста і прихильника переваги білої раси".

Легіон "Свобода Росії": російські солдати, які перейшли на бік України

Легіон "Свобода Росії" – російський легіон Збройних Сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. Він входить до Інтернаціонального легіону ТрО України. Сформовано легіон із колишніх військовослужбовців збройних сил РФ та інших росіян чи білорусів, які перейшли на сторону України. Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ.

легіон "Свобода Росії"

Фото: gettyimages

Легіон почав формуватися 11 березня 2022 року, його сформовано зі складу роти армії РФ - понад 100 осіб, що добровільно перейшли на український бік. За допомогою співробітників СБУ 27 лютого російські військові здійснили перехід на бік України, щоб, за словами командира роти, "захистити українців від справжніх фашистів". Земляків, військовиків путінської армії, він закликав вступати до лав легіону "Свобода Росії", щоб разом врятувати також власні народ і країну "від приниження та руїни".

Перші добровольці легіону "Свобода Росії" розпочали індивідуальну попередню підготовку в кінці березня. Зокрема, особовий склад легіону під керівництвом інструкторів із ЗСУ вивчив особливості роботи переносної протитанкової ракети NLAW.

29 липня 2022 року у складі Легіону сформували другий батальйон, а в жовтні Легіон отримав власну артилерію і почав формувати третій батальйон. У цей час підрозділ бере участь в обороні Бахмута на Донеччині. 

22 травня 2023 року разом з "Російським добровольчим корпусом" бійці Легіону "Свобода Росії" здійснили розвідувальні дії на території Бєлгородської області. 7 червня бійці легіону "Свобода Росії" оголосили, що вважають Крим — тимчасово окупованою частиною України.

Одним з відомих представників легіону є ексгазпромівець Ігор Волобуєв. Росіянин українського походження. Народився Волобуєв у Охтирці, Сумської області. Переїхав наприкінці 1980-х до Росії, де й навчався і працював. Був віцепрезидентом Газпромбанку, багаторічним керівником пресслужби російського Газпрому. На початку березня, коли розпочалось повномасштабне вторгнення втік до України. У червні 2022 року вступив до легіону "Свобода Росії".

Ігор Волобуєв Ігор Волобуєв

У інтерв'ю Денису Казанському розповідав, що ще у 2014 році вирішив переїхати до України після окупації Криму.

"Те, що сталось, це загроза не лише для України, а й для усього світу. Мені казали мої друзі й знайомі з Охтирки, що більше ніколи не хочуть чути, що я охтирчанин і що їм за мене соромно".

Ілля Богданов: від ФСБ до "Правого сектору" і РДК

На відео з рейду Білгородщиною фігурує й Ілля Богданов – ексбоєць "Правого сектору", росіянин, якому дали українське громадянство. Нині він є учасником "Російського добровольчого корпусу". Переніс кілька операцій через поранення у боях. 

До 2014 року Богданов проживав і працював у Росії. Навчався у Хабаровському прикордонному інституті ФСБ. Працював оперуповноваженим прикордонного управління ФСБ, згодом у прикордонному управлінні Приморського краю ФСБ, де служив державним інспектором. Дослужився до звання старший лейтенант.

Ілля Богданов

Фото: gettyimages

Як розповідав сам Богданов, влітку 2014 року він приїхав з Росії в Україну воювати добровольцем проти путінської агресії.

Спершу Богданов воював у складі батальйону "Донбас", а пізніше - у Добровольчому українському корпусі "Правий сектор". Після участі у війні йому дали українське громадянство.

На Богданова тричі здійснювали замахи. У листопаді 2016 року його викрали, але під час спроби вивозу до Росії, військовий був звільнений в ході спецоперації СБУ. За декілька днів до викрадення ексофіцер ФСБ повідомив, що займається останніми приготуваннями до відкриття закладу корейської їжі. В липні 2017 він таки відкрив у Києві ресторан корейської кухні "Пян-Се бар", згодом перейменований у "Пян-Се REST". Також відомо, що Богданов причетний до промоції Pizza Veterano - піцерії, яку створили колишні бійці АТО.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну переніс кілька хірургічних операцій, а після одужання вступив до "Російського добровольчого корпусу", у складі якого брав участь у бойових діях. Як зазначав в інтерв'ю для 5 каналу: "Мав розуміння, що війна на Донбасі просто так не завершиться, адже дуже сильно відрізнялась усім від інших. І якщо раніше війна мала більш локальний характер, то зараз вона триває всюди", – розповідав він.

  • Нагадаємо, 7 червня РДК заявив, що вже тиждень контролює Нову Таволжанку на Бєлгородщині.
  • 4 червня командири РДК і Легіону записали відео з двома полоненими, в якому звернулися до губернатора Бєлгородщини В'ячеслава Гладкова. Вони попросили його прийти та забрати полонених з підконтрольної Путіну армії. Керівник області не прийшов на зустріч і полонені поповнили обмінний фонд України.
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