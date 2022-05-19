Про це заявив міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах, пише Європейська правда.

"Ми хочемо запропонувати четверту дозу усім, кому це необхідно або хто хоче вакцинуватися", - сказав він.

Лаутербах вказав, що зараз в країні є надлишок вакцин від COVID-19, тим не менше його міністерство планує нові закупівлі. У частини вакцин із нинішніх залишків до осені завершиться строк придатності. Тим часом, НІмеччина прагне підготуватися до будь-яких сценаріїв розвитку ситуації з захворюваністю.

"Ми ще не можемо з певністю прогнозувати, з якими варіантами вірусу ми зіткнемося восени", - вказав міністр.

За його словами, досвід перошого року пандемії яскраво продемонстрував, що слід запастися додстатньою кількістю вакцин і бути готовим швидко розгорнути кампанію з вакцинації.

Україна отримала 150 тис. доз вакцини проти гепатиту В від ЮНІСЕФ.

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