Говорили про повернення енергокомпаній та "Кримську платформу": Зеленський зустрівся із Санду

Про це йдеться на сайті ОПУ.

Президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся з Президентом Республіки Молдова Маєю Санду 27 серпня.

Вони обговорили низку питань. Серед них відзначились перспективи торговельно-економічної співпраці й повернення українських енергетичних компаній на ринок країни.

"Крім того, глави держав обговорили питання повернення українських енергетичних компаній на молдовський ринок постачання електричної енергії", - повідомив ОПУ.

Так, очільники країн обговорили перспективи торговельно-економічної співпраці, зокрема щодо реалізації інфраструктурних проєктів.

Зеленський подякував Санду за участь у саміті Кримської платформи та приєднання до його декларації.

"Як і раніше, Україна та Молдова взаємно підтримують суверенітет і територіальну цілісність одна одної в міжнародно визнаних кордонах. Ваша особиста участь у саміті Кримської платформи ще раз підтвердила цю позицію та продемонструвала наші спільні прагнення протистояти зовнішньому тиску", – сказав Зеленський.

Також президенти наголосили на необхідності подальшої тісної співпраці у форматі "Асоційованого тріо" для поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, як це передбачено відповідними угодами про асоціацію, а також для просування нових можливостей у межах Східного партнерства.

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