Говорили про повернення енергокомпаній та "Кримську платформу": Зеленський зустрівся із Санду
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду обговорив з нею перспективи торговельно-економічної співпраці країн
Про це йдеться на сайті ОПУ.
Президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся з Президентом Республіки Молдова Маєю Санду 27 серпня.
Вони обговорили низку питань. Серед них відзначились перспективи торговельно-економічної співпраці й повернення українських енергетичних компаній на ринок країни.
"Крім того, глави держав обговорили питання повернення українських енергетичних компаній на молдовський ринок постачання електричної енергії", - повідомив ОПУ.
Так, очільники країн обговорили перспективи торговельно-економічної співпраці, зокрема щодо реалізації інфраструктурних проєктів.
Зеленський подякував Санду за участь у саміті Кримської платформи та приєднання до його декларації.
"Як і раніше, Україна та Молдова взаємно підтримують суверенітет і територіальну цілісність одна одної в міжнародно визнаних кордонах. Ваша особиста участь у саміті Кримської платформи ще раз підтвердила цю позицію та продемонструвала наші спільні прагнення протистояти зовнішньому тиску", – сказав Зеленський.
Також президенти наголосили на необхідності подальшої тісної співпраці у форматі "Асоційованого тріо" для поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, як це передбачено відповідними угодами про асоціацію, а також для просування нових можливостей у межах Східного партнерства.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.79
Купівля 26.79Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.36Продаж 31.77
- Актуальне
- Важливе