"Говорили про розв'язання проблем Києва": Кличко заявив, що його зустріч з Зеленським була діловою

Про це Кличко написав у Facebook.



"Прочитав заголовки в ЗМІ про свою зустріч з президентом. Голосно, яскраво, але не все - правда. Чимало тез і деталей приписали зі слів якихось "джерел", - написав мер.



За його словами, сьогодні є сили і в його оточенні, і в оточенні Зеленського, "яким не потрібен конструктивний діалог і яким потрібне політичне протистояння між президентом і мером столиці".



"Ще раз підкреслю: наша зустріч була діловою і говорили про розв'язання проблем Києва в умовах нинішніх викликів. А їх у нас багато. І нам потрібна ефективна взаємодія - виключно на користь Києва та України. Це я говорю як мер столиці і як голова Асоціації міст України", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, 19 жовтня Зеленський зустрівся з Кличком на Банковій вперше за рік.