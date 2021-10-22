"Говорили про розв'язання проблем Києва": Кличко заявив, що його зустріч з Зеленським була діловою
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була діловою і стосувалася проблем столиці
Про це Кличко написав у Facebook.
"Прочитав заголовки в ЗМІ про свою зустріч з президентом. Голосно, яскраво, але не все - правда. Чимало тез і деталей приписали зі слів якихось "джерел", - написав мер.
За його словами, сьогодні є сили і в його оточенні, і в оточенні Зеленського, "яким не потрібен конструктивний діалог і яким потрібне політичне протистояння між президентом і мером столиці".
"Ще раз підкреслю: наша зустріч була діловою і говорили про розв'язання проблем Києва в умовах нинішніх викликів. А їх у нас багато. І нам потрібна ефективна взаємодія - виключно на користь Києва та України. Це я говорю як мер столиці і як голова Асоціації міст України", - наголосив Кличко.
- Нагадаємо, 19 жовтня Зеленський зустрівся з Кличком на Банковій вперше за рік.
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